Dietlikon und Wangen-Brüttisellen – Grünes Licht für Kirchenfusion zum «Brüttiseller Kreuz» Ab 1. Januar 2024 gibt es in der Region eine Kirchgemeinde weniger, dafür aber eine neue. Dietlikon und Wangen-Brüttisellen gehen neu gemeinsame Wege.

Das Ja kam aus beiden Kirchgemeinden deutlich. 88,3 Prozent der Stimmberechtigten in Dietlikon sagten Ja zum Zusammenschluss mit Wangen-Brüttisellen. Oder anders ausgedrückt: 332 Ja- standen 44 Nein-Stimmen gegenüber. Die Stimmbeteiligung lag bei 22,8 Prozent. Im Nachbarort Wangen-Brütisellen ergab sich ein ähnliches Bild. Hier sagten 266 Stimmberechtigte Ja und 13 Nein. Es ergibt sich also ein Ja-Anteil von 95,11 Prozent. Die Beteiligung lag hier bei 17,95 Prozent. Gottesdienste werden weiterhin in beiden Orten stattfinden. Bei der Namensgebung hat man sich bereits im Vorfeld auf «Büttiseller Kreuz» geeinigt. Bisher war diese Bezeichnung vor allem als Verkehrsknotenpunkt bekannt – und teilweise berüchtigt. Jetzt erhält das Kreuz auch eine religiöse Bedeutung.

red

