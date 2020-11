Abstimmung Stadt Zürich – Grünes Licht für Stadtzürcher Überbauung Thurgauerstrasse Günstige Wohnungen für 2000 Menschen in Zürich-Seebach: Die Stadtzürcher sagen Ja zum Gestaltungsplan.

An der Thurgauerstrasse in Zürich-Seebach kann ein neuer Quartierteil entstehen. Visualisierung: Stadt Zürich

An der Thurgauerstrasse in Zürich-Seebach kann ein neuer Quartierteil für rund 2000 Menschen gebaut werden. Die Stimmberechtigten haben dem Gestaltungsplan mit einem Ja-Stimmenanteil von 59,8 Prozent zugestimmt.

Für den Gestaltungsplan stimmten 67’684 Stimmberechtigte, dagegen waren 45’474. Die Stimmbeteiligung betrug 51,4 Prozent.

Die Vorlage kam vors Volk, weil die IG Grubenacker das Referendum gegen den vom Gemeinderat genehmigten Gestaltungsplan ergriff. Die Gegner kritisierten vor allem die «technokratische Verdichtung», die keinen attraktiven Wohn- und Lebensraum entstehen lasse.

Fünf neue Hochhäuser

Weil die IG wegen einer sehr idyllisch geratenen Illustration in der Abstimmungszeitung Rekurs beim Bezirksrat einlegte, verschickte die Stadt mit den Unterlagen freiwillig eine zweite, deutlich nüchterner gehaltene Visualisierung. Die Abstimmung ist so in jedem Fall gültig.

Auf dem 65’000 Quadratmeter grossen Areal an der Thurgauerstrasse entsteht nun Wohnraum für rund 2000 Menschen. Gebaut werden unter anderem fünf Hochhäuser, die bis zu 70 Meter hoch werden sollen. In der Überbauung entstehen 700 gemeinnützige Wohnungen und 200 Alterswohnungen, dazu Gewerberäume, eine Schule und ein Park.

SDA