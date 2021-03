Parkplätze bei Alterswohnungen – Grünes Licht für Tiefgarage im Dorfkern von Hüntwangen Im Zentrum von Hüntwangen wird eine Tiefgarage mit 34 Parkplätzen gebaut. Die Stimmberechtigten haben dafür an der Gemeindeversammlung Geld gesprochen. Ganz in trockenen Tüchern ist das Projekt aber noch nicht. Manuel Navarro

Hüntwangen will mit einer Tiefgarage die Autos von den Strassen im Dorfkern möglichst verschwinden lassen. Paco: Francisco Carrascosa

700’000 Franken haben die Hüntwangerinnen und Hüntwanger am Mittwochabend genehmigt. Mit diesem Geld kauft die Gemeinde Anteilscheine an der Wohnbaugenossenschaft Türmliwiese. Und dies zu einem ganz bestimmten Zweck: Die Wohnbaugenossenschaft baut zwei Häuser mit insgesamt zwölf Alterswohnungen. Die Gemeinde Hüntwangen hat sich schon bisher mit Anteilscheinen im Wert von 150’000 Franken daran beteiligt. Mit den zusätzlichen 700’000 Franken wird nun allerdings eine zukunftsweisende Veränderung am Projekt möglich: eine Tiefgarage mit insgesamt 34 Parkplätzen.