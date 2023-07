Parteien – Grünliberale unterstützen Kandidatur von Helen Oertli Die NIO@GLP Opfikon empfiehlt für die Ersatzwahl im September Helen Oertli zur Wahl in den Stadtrat. Ihr Profil weist am meisten Gemeinsamkeiten mit den grünliberalen Werten auf. NIO@GLP Opfikon

Die Stadtrats-Kandidierenden Helen Oertli (Grüne), Marc-André Senti (SP) und Mathias Zika (FDP) haben sich im Juli bei den Grünliberalen vorgestellt. Dabei zeigten sich drei Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen und Schwerpunkten. Alle drei wurden als kompetent wahrgenommen. Doch am meisten überzeugt hat schlussendlich Helen Oertli. Ihre Überzeugungen und Ideen weisen die grösste Überlappung mit den grünliberalen Werten auf.

Dies unterstreichen auch ihre drei Schwerpunkte: Kinder von Anfang an stärken, Natur nach Opfikon bringen, Grundlagen für Firmen schaffen. Der Fokus auf Umweltthemen, gutes Standortmarketing sowie Integration und Chancengleichheit bei Kindern verbindet ökologische mit ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit.

Möglichst unterschiedliche Vertreter im Stadtrat

Diverse Gremien sind bekannterweise erfolgreiche Gremien. Aus Sicht der Grünliberalen ist es wichtig, dass möglichst unterschiedliche Menschen Einsitz im Stadtrat nehmen, damit der vielfältigen Opfiker Bevölkerung Rechnung getragen wird. Als junge Selbständige, Mutter und Glattpark-Anwohnerin bringt Helen Oertli eine Sichtweise mit ein, die bisher im Stadtrat so nicht vertreten ist. Dazu kommen eine progressive Einstellung, die Lust zur Veränderung und das Interesse an nachhaltiger Stadtentwicklung unter Berücksichtigung der sozialen und städtebaulichen Diversität in Opfikon.

Helen Oertli entstammt einer Unternehmerfamilie, daher stammt auch ihre Überzeugung, dass finanzielle Ausgewogenheit wichtig ist, sich aber gezielte Investitionen mittelfristig auszahlen. Abschliessend bleibt ihre Expertise im Bereich der Kommunikation zu erwähnen, einem Fachbereich, der heutzutage zu einem professionellen Auftreten einer Organisation oder einer Gemeinde gehört und in Opfikon gestärkt werden sollte.



