Bülach-Nord – Grundstein für das letzte Gebäude im Glasi-Areal gelegt Beim Haus Angelo, in das die Stiftung Wisli und das Digital Health Center einziehen werden, steht das Fundament. 2024 wird es bezugsbereit sein. Astrit Abazi

Stiftungsrat Mark Wisskirchen (vorn) legte die Zeitkapsel in das Fundament des neuen Wisli-Campus. Foto: Balz Murer

Während der grösste Teil des Glasi-Quartiers Bülach bereits steht und im Herbst bezugsbereit sein wird, klafft im nordwestlichen Abschnitt ein riesiger Aushub: Hier wird in den kommenden Monaten das sogenannte Haus Angelo errichtet, wo die Stiftung Wisli ihren neuen Campus im Frühling 2024 beziehen wird. Am Mittwochmorgen wurde eine Zeitkapsel in das fertige Fundament eingelegt, bevor der Bau des Gebäudes richtig beginnen kann.