Baustelle beim Bahnhof Regensdorf – Grundstein für Rägipark ist gelegt Dort, wo Studer-Revox einst Tonbandgeräte herstellte, entsteht der Rägipark. Es ist die erste Arealüberbauung in einem der grössten Entwicklungsgebiete des Kantons. Anna Bérard

Graben am Grund des Rägiparks: (von links) Gemeinderat Daniel Noger, Michael Osswald (Marazzi und Paul Architekten), Ralph Grund (HRS Real Estate), Robert Haller und Michael Steiner (beide Allianz Suisse Immobilien). Foto: Sibylle Meier

Der Grundstein für die erste Arealüberbauung im Entwicklungsgebiet Bahnhof Nord ist gelegt. Am Montagnachmittag wurde am ehemaligen Hauptsitz der Studer-Revox an der Althardstrasse 30 in Regensdorf eine Kapsel mit Zeitdokumenten vergraben. Die Totalunternehmerin HRS und die Bauherrin Allianz Suisse haben den Meilenstein mit Gemeindepräsident Daniel Noger und Vertretern von Marazzi und Paul Architekten gefeiert.

Der ringförmige Bau, genannt Rägipark, ist schon weit fortgeschritten. Der erste Teil gegenüber dem Bahnhof hat die Höhe bereits erreicht. Im Frühjahr 2024 sollten die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

In den Erdgeschossen und Zwischengeschossen sind Läden, Restaurants, Praxen und Büros vorgesehen. Auf sechs Geschossen darüber entstehen 204 Wohnungen mit zweieinhalb-, dreieinhalb- und viereinhalb Zimmern. Es handelt sich dabei um Mietwohnungen, die knapp 50 bis 100 Quadratmeter gross sein werden. Neben einer Tiefgarage mit 160 Parkplätzen sind auch 10 Aussenplätze vorgesehen.

Grösstes Bauprojekt von Allianz Suisse

Für die Bauherrschaft, die Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG und die Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, ist das zusammen mit HRS Real Estate AG als Totalunternehmerin realisierte Projekt mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 120 Millionen Franken eines der grössten Bauprojekte der Unternehmensgeschichte. Das Volumen beträgt knapp 74'000 Kubikmeter.

Laut HRS zeichnet sich der Neubau durch Energieeffizienz und eine zukunftsorientierte Bauweise aus: Die Heizung erfolgt über einen Fernwärmeverbund mit Holz als Energiequelle. Auch eine Fotovoltaikanlage mit hohem Leistungsgrad auf den Dächern wird erstellt, und bei den technischen Anlagen wird eine Wärmerückgewinnung erfolgen. Das Gebäude wird den Minergie-Standard erfüllen. Die Vermietung der Geschäfts- und Gewerbeflächen ist gemäss der Bauherrschaft gut angelaufen. Dies nicht zuletzt dank der Nähe zum Bahnhof Regensdorf und der besseren Bahnverbindung nach Zürich. Die Vermietung der Wohnungen werde in Kürze anlaufen.

