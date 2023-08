Grundsteinlegung in Kloten – Genossenschaft legt Grundstein für 112 günstige Wohnungen In der Nähe vom Schluefweg werden bis 2025 sechs Wohnblöcke erstellt. Jetzt legte die Genossenschaft den Grundstein und vergrub eine massive Zeitkapsel. Jonathan Broger

Grundsteinlegung in Kloten mit den Vorstandsmitgliedern Philipp Bollier und Viktoria Herzog. Foto: Sibylle Meier

Vor zwei Jahren gab es die sechs Wohnblöcke erst auf Papier. In Form eines Gestaltungsplans auf dem Tisch der Stadtverwaltung. Nun setzt die Wohnbaugenossenschaft Schönheim den Plan in die Tat um. Ein knapp 15’000 Quadratmeter grosses Grundstück in unmittelbarer Nähe zur Sportanlage Schluefweg ist für den Bau von sechs Wohnblöcken vorgesehen. Die Gebäude werden zwischen vier und fünf Stockwerke hoch sein und insgesamt 112 Wohneinheiten bieten. Mit Mietpreisen von 2200 Franken im Monat für eine 4,5-Zimmer-Wohnung zielt das Projekt auf bezahlbaren Wohnraum ab. Dies markiert die dritte und letzte Phase der Neugestaltung der Siedlung am Bramenring durch Schönheim.