Gewalttat in Winterthur – Gruppe attackiert und zündet 32-jährigen Mann an Nach einem Gerangel in einem Bus der Linie 2 kam es an der Haltestellte Waser zu einer heftigen Auseinandersetzung. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Der verletzte Mann wurde von einem Rettungswagen ins Spital gefahren. Symbolfoto: Keystone

Am Samstagabend stieg gegen 23 Uhr ein Mann in Winterthur-Seen an der Bushaltestelle Depot in den Bus der Linie 2. Zu diesem Zeitpunkt befand sich bereits eine Gruppe junger Männer im Bus. Aufgrund der eher engen Platzverhältnisse rempelte der Alleinreisende unbeabsichtigt einen Mann aus der Gruppe an, worauf es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Die Gruppe drängte den Mann, an der Bushaltestelle Waser auszusteigen, wobei sie den Bus ebenfalls verliess. Nachdem das Fahrzeug losgefahren war, schlugen und traten mehrere Männer aus der Gruppe den 32-Jährigen mit Fäusten und Füssen. Ebenso habe ein Mitglied der Gruppe eine brennbare Flüssigkeit verspritzt und entzündet, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Das Opfer erlitt nebst Prellungen auch Brandverletzungen.

Als ein Passant und ein Autofahrer bei der Bushaltestelle stoppten, ergriffen die unbekannten Täter die Flucht Richtung Winterthur-Seen Zentrum. Ein sofort ausgerücktes Ambulanzteam kümmerte sich um den Verletzten. Er wurde anschliessend mit dem Rettungswagen ins Spital gefahren. Ebenso rückten Einsatzkräfte der Stadtpolizei Winterthur und der Kantonspolizei Zürich an die Örtlichkeit aus. Die sofort eingeleitet Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Die genauen Umstände der Tat sind unklar und bilden Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland sowie durch die Kantonspolizei Zürich getätigt werden.

Zeugenaufruf Infos einblenden Personen, die Angaben zum Vorfall und/oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 658 48 48, in Verbindung zu setzen.

mcp

