Glace, erfrischend anders – Gurkenglace In der Kolumne «Glace, erfrischend anders» stellen wir Ihnen Glace für heisse Tage vor. Entdecken Sie diese Woche Gurkenglace. Heidrun Pschorn

Gurkenglace, verfeinert mit Minze. Foto: Heidrun Pschorn

Für den Sommer möchten wir Ihnen ein paar aussergewöhnliche Rezepte vorstellen. Eine Glacemaschine braucht es dafür nicht.

Rezept:

2 Salatgurken

circa 6–8 Pfefferminzblätter

120 g ungezuckerten Naturjoghurt

½ Saft einer Biozitrone

½ Abrieb einer Biozitrone

2 Eiweiss

etwas abgeriebene Tonkabohne

100 g Puderzucker

1 Behälter (circa 1500 ml)

Zubereitung:

Salatgurken schälen, entkernen und in kleine Stücke schneiden. In einem Mixer fein pürieren. Die Pfefferminzblätter dazugeben und kurz mixen.

Eiweiss mit Zitronensaft steif schlagen, Puderzucker löffelweise untermischen und weiterschlagen. Abrieb von Zitrone und Tonkabohne dazugeben. Joghurt mit den pürierten Gurken durchmengen.

Das geschlagene Eiweiss vorsichtig in die Gurken-Joghurt-Masse unterheben. Alles in den Behälter geben und in den Tiefkühler stellen.

Alle 30 bis 40 Minuten mit einer Gabel während drei bis vier Stunden verquirlen, bis die Masse fest ist.

Tipps: Sehr fein mit caramelisierten Walnüssen oder einem Schuss Wodka. Glace mit Eiweiss sollte innerhalb einer Woche gegessen werden.

