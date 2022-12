Riesenslalom in Sestriere – Leiden und Kämpfen im Piemont Petra Vlhova und Marta Bassino sind in Italien eine Klasse für sich. Die Schweizerinnen tun sich mit der rumpligen Unterlage schwer. Die Entscheidung fällt ab 13.30 Uhr. Marco Oppliger UPDATE FOLGT

Lara Gut-Behrami ist nach dem 1. Lauf die beste Schweizerin. Foto: Marco Bertorello (AFP)

40 Zentimeter Neuschnee fiel in Sestriere bis Freitagmittag. Was Kurdirektoren und Touristiker wegen der märchenhaft verschneiten Landschaft freut, ist für Pistenarbeiter und Fahrerinnen gleichermassen eine Herausforderung. Um die Schneemassen aus dem Hang zu tragen, mussten die Helfer teilweise mit Pistenfahrzeugen ans Werk – und das bekommen die Fahrerinnen am Samstag zu spüren.

Es fühle sich an, als ob man über ein Wellblech fahren würde, meint Michelle Gisin im SRF-Interview. «Es ist brutal, an gewissen Stellen ist die Piste gebrochen, an gewissen Stellen noch hart.» Gisin (9.) hält den Schaden jedoch mit einem Rückstand von 1,22 Sekunden auf die Halbzeitführende Petra Vlhova einigermassen in Grenzen. Unmittelbar vor ihr klassiert sich Lara Gut-Behrami. Auf den Zwischenrängen 12 und 13 liegen Wendy Holdener und Camille Rast mit knapp zwei Sekunden Rückstand. Auch Andrea Ellenberger und Simone Wild klassieren sich für den zweiten Lauf.

Der Sieg dürfte im ersten Riesenslalom von Sestriere seit 2020 über Vlhova und Marta Bassino führen. Sie kommen mit dem selektiven Hang und der schwierigen Unterlage am besten zurecht. Nur sieben Hundertstel liegt die Italienerin hinter der Führenden aus der Slowakei. Es ist eine Dreiklassen-Gesellschaft im zweiten Riesenslalom dieses Winters: Liegen die ersten sechs Fahrerinnen innerhalb einer halben Sekunde, bleiben nur sieben weitere Fahrerinnen unter zwei Sekunden Rückstand.

