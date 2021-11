Samstag Extra – «Gut möglich, dass wir uns in einem Jahr über die nächste Pandemie unterhalten»

Seit zwei Wochen stecken sich auch in der Schweiz wieder mehr Personen mit Corona an. Steuern wir wieder auf einen Lockdown zu?

In Russland und Lettland ist bereits wieder Lockdown. Aber auch in anderen europäischen Ländern steigen die Corona-Fallzahlen derzeit wieder drastisch an. Auf was müssen wir uns in der Schweiz in den kommenden Wochen gefasst machen?

Es gibt Länder wie Estland oder Lettland, die derzeit massiv hohe Ansteckungszahlen verzeichnen. Die Fallzahlen sind dort sogar höher, als wir sie in der Schweiz zu Spitzenzeiten im Oktober 2020 je hatten. Auch in diesen Ländern sind die Impfquoten relativ hoch (Anm. der Redaktion: Lettland 54,4 Prozent; Estland 57,4 Prozent), und trotzdem gibt es einen so massiven Anstieg. Fakt ist also: Wir können uns noch nicht in Sicherheit wähnen. Die Pandemie ist noch nicht überstanden.