Fussball: Sieg in der 2. Liga – Gut organisierter FC Regensdorf setzt sich durch Die Furttaler zeigen gegen den taktisch starken Aufsteiger Kilchberg-Rüschlikon Geduld und gewinnen 1:0. Der Sieger richtet sein Augenmerk auch auf seine Defensive. Markus Wyss

Der Captain geht voran: Regensdorfs Cyrill Thier (links) ist zum Saisonstart der beste Mann auf dem Platz. Foto: Sibylle Meier

Die Regensdorfer, welche die vergangenen Meisterschafts-Saisons meist in der oberen Tabellenhälfte ihrer jeweiligen 2.-Liga-Gruppe beendet hatten, gingen auf dem heimischen Wisacher selbstredend als Favorit in ihre Auftakt-Partie gegen den Aufsteiger Kilchberg-Rüschlikon. Doch in den ersten 25 Minuten war kein Niveauunterschied zwischen beiden Teams erkennbar. Die beiden Widersacher neutralisierten sich im Mittelfeld. Doch die Gastgeber waren geduldig und bekamen nach einer Weile Oberhand.

Match-Telegramm Infos einblenden Regensdorf - Kilchberg-Rüschlikon 1:0 (0:0) Wisacher. – 180 Zuschauer. – Tor: 66. Eigentor (Hunter) 1:0. – Regensdorf: Winkler; Buttazzo, Thrier, Lorito, Emmenegger; Häfeli, Vrenezi (70. Fanello), Shahini, Döringer (87. Dema), Keller (74. Selvarajah); Asani (88. Carotenuto). – Kilchberg-Rüschlikon: Bissig; Ibrahimi, Marcello, Traxler (68. Ardito), Hunter (85. Stara); Morf (68. Steffen), Fotheringham (85. Piccinno), Meierhofer (46. Lombardo), Durisch; Malacrida; Mergola. – Bemerkung: Innenkantenpfostenschuss Asani (R).