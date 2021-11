Tipps vom Experten - Guter Schlaf macht fitter – das sollten Sie dazu wissen

Arto Nirkko sagt, warum Fitnessarmbänder trügerisch sein können, Wein die Regeneration beeinträchtigt und wieso Intervalltraining am Abend nicht förderlich ist.

Herr Nirkko, ich bin Hobbysportler, schlafe aber jede Nacht zu wenig. Was passiert?

Unsere Muskeln wachsen nicht im Training, und die Ausdauer wird nicht schon während des Joggens verbessert – diese Anpassungen finden erst in der Ruhephase statt. Geben wir unserem Körper zu wenig Erholung in Form von Schlaf, können die mikroskopischen Risse in den Muskeln nach dem Training weniger heilen und die Entzündungsreaktionen nehmen zu.