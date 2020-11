Armbänder aus Rümlang – Gutes tun mit Modeschmuck Sarah Spring nützt die Kurzarbeit, um Gutes zu tun. Sie hat ihre eigene Website gestaltet, um Modeschmuck zu verkaufen. Ein Teil des Erlöses geht an die Organisation «Tischlein deck dich». Marlies Reutimann

Die Swiss-Angestellte Sarah Spring verkauft Modeschmuck aus Thailand. Foto: Raisa Durandi

Die ehemalige Flugbegleiterin Sarah Spring (31) arbeitet bei der Swiss als Teamleaderin Crew Control und ist seit Monaten in Kurzarbeit. Nun hat sie mehr Zeit, um sich ihrem Projekt «Pieces of Happiness» zu widmen. Sie verkauft Modeschmuck, den thailändische Freunde herstellen.

Auf ihren Reisen gehört Asien und insbesondere Thailand zu ihren bevorzugten Zielen. «Ich liebe die thailändische Kultur, die Menschen und habe einige Freundschaften geschlossen», erzählt die 31-jährige Sarah Spring. Auf ihrem Lieblingsmarkt in Bangkok entdeckte sie handgemachte Armbänder. Modeschmuckstücke aus Glaskugeln, bunten Steinen und Kunstperlen in Lederbändeli eingenäht. Spring fand vom ersten Moment an Gefallen daran. «Jedes einfache weisse Shirt wird durch dieses spezielle Schmuckstück ‹aufgepimpt›. Jedes Kleid kriegt ein besonderes Extra verliehen», sagt sie und zeigt verschiedene Varianten. «Freundinnen und Arbeitskolleginnen fragten mich an, woher ich die tollen Bänder habe.» Sie dachte darüber nach, diese von den thailändischen Freunden zu beziehen, um sie hier weiterzuverkaufen.