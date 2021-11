Treffen der Sozialpartner – Guy Parmelin hält die Probleme älterer Arbeitnehmender für gelöst Der Wirtschaftsminister will keine weiteren Konferenzen über die Situation älterer Menschen auf dem Arbeitsmarkt abhalten. Die Gewerkschaften kritisieren den Entscheid. Eva Novak

Er sieht keinen Handlungsbedarf mehr: Bundespräsident Parmelin zusammen mit Sozialpartnern am Montag vor den Medien. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Nach der sechsten Auflage ist Schluss: Zum letzten Mal haben sich am Montag Spitzenvertreterinnen und -vertreter von Bund, Kantonen, Gewerkschaften und Arbeitgebern an einer nationalen Konferenz über die Situation der älteren Arbeitnehmenden ausgetauscht. Gemäss einer Mitteilung des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) waren sie sich einig, dass ältere Arbeitnehmende einen wichtigen Beitrag zur Deckung der wachsenden Fachkräftenachfrage in der Schweiz leisten.

An der anschliessenden Medienkonferenz hingegen war von Einigkeit nicht viel zu spüren. Auf der einen Seite stand WBF-Chef Parmelin, der entschieden hat, die Konferenzen nicht mehr weiterzuführen. «Der negative Einfluss der Pandemie hielt sich auch bei den älteren Arbeitslosen in Grenzen», befand er. Im Oktober sei die Arbeitslosenquote bei den 50- bis 64-Jährigen mit 2,8 Prozent nur leicht über dem Durchschnitt von 2,5 Prozent gelegen. Zudem habe die Bedeutung der älteren Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt in den letzten Jahren stärker zugenommen als jene der anderen Altersgruppen.

Nur in Island und Schweden sei die Erwerbsquote der über 50-Jährigen noch höher, sekundierte Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt. Derweil der Urner Landammann Urban Camenzind als Präsident der kantonalen Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz erklärte, ältere Arbeitnehmende seien «primär ein Potenzial». Sie hätten aber mehr Mühe, wieder eine Stelle zu finden, räumte er ein.

Ältere haben mehr Mühe, eine neue Stelle zu finden

Hier setzt die Kritik der Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter ein. Ein Grossteil der Arbeitslosen über 55 ist gemäss Gewerkschaftsbund länger als ein Jahr ohne Stelle. Die Pandemie habe diese Altersgruppe besonders stark getroffen, sagte SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard. Besonders stark zeigt sich das bei den Personen zwischen 60 und 64 Jahren: Dort liegt die Arbeitslosigkeit bei 3,9 Prozent. Maillard meint deswegen, jetzt mit dem runden Tisch aufzuhören, sei «unverständlich».

Von allem Anfang an habe sich das Staatssekretariat für Wirtschaft gegen die Konferenzen gewehrt, erinnert sich Paul Rechsteiner, auf dessen Postulat die Treffen zurückgehen. Von den 14 Massnahmen, die daraus resultierten, hebt der ehemalige SGB-Präsident insbesondere die Überbrückungsleistungen hervor, welche ausgesteuerte Arbeitslose über 60 seit diesem Jahr beziehen können.

Die Konferenzen hätten die Bundesbehörden gezwungen, sich einmal pro Jahr mit der Frage auseinanderzusetzen. «Sie konnten das Problem nicht einfach unter den Tisch wischen.» Künftig werde das einfacher – auch wenn die Lage der älteren Arbeitnehmenden nicht besser geworden sei.

