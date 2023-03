Millionen-Prozess – Gwyneth Paltrow gewinnt Rechtsstreit um Skiunfall Die Geschworenen in einem Verfahren im US-Staat Utah haben entschieden, dass der Hollywoodstar nicht die Schuld an einem Skiunfall trägt.

US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow hat den millionenschweren Schadensersatz-Prozess gegen sie wegen eines Ski-Unfalls gewonnen. Im Zivilprozess vor einem Gericht in Park City im US-Bundesstaat Utah befand die Jury die 50-Jährige am Donnerstag für nicht verantwortlich für den Unfall im Jahr 2016. Der pensionierte Augenarzt Terry Sanderson hatte das Verfahren gegen Paltrow angestrengt und von ihr knapp 3,3 Millionen Dollar verlangt.

Sanderson hatte Paltrow im Jahr 2019 verklagt, die Schauspielerin hatte mit einer Gegenklage reagiert. Die Oscar-Preisträgerin («Shakespeare in Love») verlangte einen symbolischen Dollar Schadenersatz und eine Erstattung ihrer Anwaltskosten.

In seinem Schlussplädoyer hatte Sandersons Anwalt Lawrence Buhler gesagt, der pensionierte Augenarzt müsse wegen des von Paltrow verursachten Unfalls mit einem Hirnschaden leben und sei in seinen «goldenen Jahren» eingeschränkt. Paltrows Anwalt Stephen Owens hatte dies zurückgewiesen und erklärt, Sanderson sei seinerseits in die Schauspielerin gefahren und habe ihr «wehgetan».

