Neues Geschäft an der Bahnhofstrasse – H&M-Tochter & Other Stories eröffnet in Zürich die erste Schweizer Filiale Die schwedische Modemarke & Other Stories zieht im September in das ehemalige Manor-Gebäude an der Bahnhofstrasse. Weitere Kleiderläden folgen. Evamaria Rist

Im renovierten Gebäude an der Bahnhofstrasse werden gleich zwei grosse schwedische Kleiderlabels vertreten sein. Foto: Jonathan Labusch

Die H&M-Tochter & Other Stories mietet sich im ehemaligen Manor-Gebäude an der Bahnhofstrasse ein. In der Vergangenheit gab es bereits viele Spekulationen darüber, wer dort einziehen wird. So vermutete die NZZ schon im März, dass & Other Stories eine Mieterin sein wird. Die H&M-Premiummarke bestätigt auf Anfrage, was bereits auf dem Klingelschild des Gebäudes an der Bahnhofstrasse 77 zu sehen ist: Die erste Schweizer Filiale wird dort eröffnet, und zwar am 8. September. Zweite Mieterin ist die dermatologische Klinikkette Skinmed, die seit April geöffnet hat.