Evolution der Kopfhaare – Die coolste Haarpracht bei Hitze Dichte Locken schützen den Kopf am besten vor Überhitzung. Zu diesem Schluss kommen Forscherinnen und Forscher nach einer Reihe von ungewöhnlichen Versuchen. Anke Fossgreen

Haare schirmen die Wärmestrahlung durch die Sonne ab – dichte Locken sind besonders effizient. Foto: Plainpicture

Ein internationales Forschungsteam wollte wissen, mit welchen Haaren Menschen am besten einen kühlen Kopf bewahren, wie sie also eine starke Sonneneinstrahlung dämpfen können. Obwohl wir daraus einige Erkenntnisse für die gegenwärtig sommerliche Hitze ableiten können, war die Fragestellung der Wissenschaftler eine andere: Warum hat sich in der Menschheitsgeschichte, in der wir die Körperbehaarung weitgehend verloren haben, ausgerechnet das Kopfhaar erhalten?