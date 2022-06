Deutscher Wirtschaftsminister – Habeck auf allen Kanälen – kürzer duschen und keine Belohnung «Alter!» Der deutsche Wirtschaftsminister warnt wegen drohenden Gasmangels vor einem harten Winter. Und das tut er ziemlich anschaulich.

Klartext mit Robert Habeck: Der deutsche Wirtschaftsminister äussert sich im ZDF zum Thema Belohnungen fürs Energiesparen.

Er habe seine Duschzeit «nochmal deutlich verkürzt», sagt Robert Habeck im Interview mit dem «Spiegel». Angesichts der gedrosselten russischen Gaslieferungen warnt der deutsche Wirtschaftsminister vor einem harten Winter. «Wir sind jetzt schon da, wo Deutschland nie war», so der Minister. Allein wenn die russischen Gaslieferungen so niedrig blieben wie jetzt, laufe das Land auf eine Gasmangellage zu. «Es wird auf jeden Fall knapp im Winter», sagte Habeck.

«Wenn das Gas nicht ausreicht, müssten bestimmte Industriebereiche, die Gas benötigen, abgeschaltet werden», sagte Habeck über eine Mangellage. Das hätte zur Folge, dass «Unternehmen ihre Produktion einstellen müssen, ihre Arbeiterinnen und Arbeiter entlassen, dass Lieferketten zusammenbrechen, Leute sich verschulden, um ihre Heizrechnung zu bezahlen, dass Menschen ärmer werden, dass Frust sich ins Land frisst», sagte der Minister dem Nachrichtenmagazin. «Alles auffangen» lasse sich durch Entlastungspakete nicht.

«Als Minister habe ich ein Gehalt, von dem andere nur träumen»

Er erneuerte seinen Appell an das Land, Energie zu sparen. Diesen hatte die Regierung in den vergangenen Tagen immer wieder an die Bevölkerung gerichtet, aber auch an die Industrie, um Energie für den Winter zu sparen. Er halte sich an das, was sein Ministerium empfehle. Im Winter heize er sparsam.

Putin drosselt Gaslieferungen Müssen Schweizer Haushalte bald die Heizung runterdrehen? Gedrosselte Gas-Lieferungen aus Russland «Situation ist ernst»: Deutschland und andere Länder reaktivieren Kohlekraftwerke Allerdings sei er selbst ein schlechtes Beispiel, gestand Habeck ein. «Als Minister habe ich ein Gehalt, von dem andere nur träumen. Ausserdem komme ich spät nach Hause, stehe um sechs auf und bin um sieben Uhr schon wieder weg. Da muss man im Winter gar nicht heizen», sagte er. Jeder Einzelne könne indes einen Beitrag zum Energiesparen leisten, fuhr Habeck fort. «Es ist sinnvoll, jetzt im Sommer bei der Heizung einen hydraulischen Abgleich zu machen, damit die Wärme besser verteilt wird – das spart rund 15 Prozent Energie und Kosten.» Es bringe zudem viel, im Winter die Heizung ein Grad runterzudrehen. Er würde es zudem begrüssen, wenn die Menschen diesen Sommer mit der Bahn in den Urlaub fahren würden, statt ans Mittelmeer zu fliegen, sagte Habeck. «Die kriegst du nicht, Alter» Und auch im ZDF sprach Habeck über die drohende Gasmangellage. Es ging unter anderem um Belohnungen fürs Energiesparen. Der Wirtschaftsminister meinte dazu: «Und wenn da jemand sagt: Ich helfe nur, wenn ich noch mal 50 Euro krieg’, würd’ ich sagen: Die kriegst du nicht, Alter.» Habeck hatte am Donnerstag die zweite Krisenstufe im Notfallplan Gas, die sogenannte Alarmstufe, ausgerufen. Dieser Notfallplan wurde in Deutschland noch nie aktiviert. Er sieht eine enge Beobachtung des Gasmarkts, strenges Gassparen sowie im Zweifel die Zuteilung von Gasmengen vor. Erst in der dritten Stufe greift allerdings der Staat in den Markt ein.

