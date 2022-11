Tennis-Intellektuelle Andrea Petkovic – «Haben Sie zuletzt gehört, dass die Frauen rumzicken?» Die Deutsche erzählt, wie Federer die Atmosphäre auch bei den Frauen beeinflusste, wie sie auf einen Schlag ihre Neurosen loswurde und in billigen Hotels ihre Liebe zu Büchern wuchs. Simon Graf René Stauffer

«Die ersten drei Tage nach meinem Rücktritt waren die glücklichsten»: Andrea Petkovic in Zürich. Foto: Urs Jaudas

Andrea Petkovic hatte eine Lesetour geplant, als 2020 ihr autobiografisches Buch «Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht» herauskam. Doch die Beschränkungen wegen Corona verhinderten sie. Am US Open in diesem September vom Tennis zurückgetreten, hält die Deutsche nun noch einige Lesungen, derweil sie schon an ihrem zweiten Buch schreibt.