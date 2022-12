Stromverbrauch in der Stadt Zürich – Haben Zürcherinnen und Zürcher Strom gespart – oder war es nur Wetterglück? Im Herbst verbrauchten Haushalte und KMU deutlich weniger Strom als üblich. Dann kam der Dezember, und alles war anders. Liliane Minor

Wärmebilder können zeigen, wo Energie verschwendet wird – etwa wenn unnötig heisses Wasser fliesst. Foto: Getty Images / Image Source

Zwei Monate lang sah es gut aus. Ab Mitte Oktober lag der Stromverbrauch der Haushalte und KMU in der Stadt Zürich am unteren Rand dessen, was für die Jahreszeit üblich ist. Und für ein paar Tage Ende Oktober und Anfang November lag der Verbrauch sogar spürbar darunter, was bedeutet, dass effektiv Strom gespart wurde. Das zeigen tagesaktuelle Daten des EWZ.