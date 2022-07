Verwaltung eingeschränkt – Hackerangriff auf Stadt Bülach Die Stadt Bülach hat die Kantonspolizei über einen Cybersecurity-Vorfall informiert. Die Verwaltung ist derzeit nur eingeschränkt erreichbar. Thomas Mathis

Die IT-Infrastruktur der Stadt ist lahmgelegt. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Bei der Stadt Bülach kam es zu einem Hackerangriff, wie sie am Montagabend in einer Mitteilung schreibt. Was genau vorgefallen ist, ist nicht näher bekannt. Ebenfalls noch nicht bekannt ist, ob Daten gestohlen wurden. Es ist lediglich von einem Cybersecurity-Vorfall die Rede. Die Kantonspolizei sei über den Vorfall informiert.

Aufgrund des Vorfalls kommt es zu Einschränkungen der Dienstleistungen sowie der Nutzung der IT-Infrastruktur für Mitarbeitende, heisst es weiter. Die Mitarbeitenden seien per E-Mail nicht erreichbar. Ebenso kommen Mitteilungen und Bestellungen via Website nicht an. Die Bevölkerung wird gebeten, die Stadtverwaltung telefonisch oder persönlich am Schalter zu kontaktieren.

Es ist nicht der erste Angriff auf eine Schweizer Gemeinde. Im vergangenen Jahr wurden auch die Waadtländer Gemeinden Montreux und Rolle gehackt. Teilweise kam es dabei zu einem Datendiebstahl. Es landeten nicht nur Namen von Einwohnerinnen und Einwohnern, sondern auch AHV-Nummern, Adressen, Geburtsdaten und Handynummern im Darknet.

