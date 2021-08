ZUgespitzt - Hackordnung beim Impfen ohne Voranmeldung

Ob mit oder ohne Voranmeldung, der Ablauf fürs Impfen ist derselbe. Themenfoto: Sibylle Meier

Spontan entschied ich mich kürzlich für die Covid-19-Impfung. Da kam mir das Angebot des Spitals Bülach, das in der Stadthalle ein Impfzentrum betreibt, gerade recht: Impfen ist auch ohne Voranmeldung möglich. Animiert von einem Artikel in dieser Zeitung, der Andrang dafür sei gering, fuhr ich kurz nach dem Mittag auf den Parkplatz, der für Besucherinnen und Besucher des Impfzentrums reserviert ist. Er war überraschenderweise gut besetzt.

Und so war ich denn auch nicht die Einzige, die vom Walk-in-Angebot Gebrauch machen wollte. Von der Empfangsdame in Polizeiuniform vor dem Gebäude wurde ich freundlich auf die rechte Seite der Abschrankung, die den Ein- und Ausgang trennt, verwiesen. Dort warteten bereits eine Frau und zwei Männer, ich stellte mich mit dem geforderten Abstand irgendwo hin. Aber oha lätz: Das passte einem der beiden Senioren ganz und gar nicht. Er machte unmissverständlich klar, ich sollte mich hinten anstellen und mich nicht vordrängen. Bloss, dort war gar kein Platz. Also bewegte ich mich ganz nach vor, wo niemand war. Und hörte den Mann sagen: «Aha, also doch!»