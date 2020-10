Strafvollzug in Regensdorf – Häftling im Gefängnis Pöschwies tot aufgefunden Im Gefängnis Pöschwies in Regensdorf ist ein Mann tot in seiner Zelle gefunden worden.

Ein Häftling wurde tot in seiner Zelle gefunden. Foto: Keystone

In der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf ist am Sonntag ein Häftling reglos in seiner Zelle aufgefunden worden. Er ist laut der Justizdirektion eines natürlichen Todes gestorben.

Ein aufgebotener Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können, teilte das Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung am Montag mit.

Die Staatsanwaltschaft habe – wie bei Todesfällen in Gefängnissen üblich – eine Untersuchung eingeleitet.

SDA