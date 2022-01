Riesenslalom in Adelboden – Odermatt mit magischer Fahrt im Zielhang – der Favorit führt Marco Odermatt strebt nach seinem ersten Heimsieg im Weltcup. Nach dem 1. Lauf sieht es gut aus für den 24-jährigen Nidwaldner. Philipp Rindlisbacher Herbie Egli

Hat das Warten bald ein Ende?

Seit 2008 und dem Triumph Marc Berthods hat kein Schweizer mehr den Riesenslalom von Adelboden gewonnen, diesen Klassiker, auf dieser so anspruchsvollen Strecke am Chuenisbärgli. Marco Odermatt macht sich auf, der Nachfolger zu werden vom heutigen TV-Experten. Und wie er das tut: Nach dem 1. Lauf liefgt der Topfavorit in Führung, er liegt 31 Hundertstel vor Alexis Pinturault und eine halbe Sekunde vor Filip Zubcic. Noch im Vorjahr hatte Pinturault beide Riesenslaloms mit über einer Sekunde Vorsprung gewonnen.

Odermatt lag bis zur Einfahrt des Zielhangs noch zurück. Doch in diesem schwierigen Teilstück fuhr er magistral, nahm der Konkurrenz mehrere Zehntel ab. Mit der Halbzeitführung sind wohl auch die Schmerzen des Zeigefingers erträglicher, den sich Odermatt nach seiner Fahrt tapen liess und mit Eis kühlte. «Es war eines der strengsten Rennen, das ich je gefadhren bin», sagte der Nidwaldner. Es sei sehr schwierig gewesen, auch mit der Sicht.

Justin Murisier, der seinen 30. Geburtstag feiert, liegt gemeinsam mit Loïc Meillard und 1,38 Sekunden Rückstand auf dem 6. Zwischenrang. Gino Caviezel ist 17.

Die Ausfälle vor dem Zielhang

Nicht ins Ziel schafften es Luca de Aliprandini und Lucas Braathen. Der Italiener attackierte die Torstangen dermassen, dass es vor der Einfahrt in den Zielhang zu viel wurde. Er hängte ein und stürzte. Mit schmerzverzerrtem Gesicht konnte de Aliprandini auf den eigenen Beinen doch noch den Berg hinunter fahren.

Braathen beendete seine Fahrt ebenfalls kurz vor der Einfahrt in den Zielhang. Ihm kamen die Bilder des letzten Jahres hoch, als er kurz vor der Ziellinie stürzte und sich schwer verletzte. Das war für den Norweger zu viel, um den Lauf zu beenden.

