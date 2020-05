Analyse zum Schweizer Fussball – Hände weg vom Modus! Am Mittwoch sagt der Bundesrat, ob die Swiss Football League ab dem 8. Juni wieder spielen kann. Am Freitag entscheidet die Liga, ob sie das will, und dazu auch noch eine neue Formel. Meinung Thomas Schifferle

Lausanne-Sport hat den Antrag gestellt, die Super League auf 12 Teams aufzustocken. Der Tabellenführer der Challenge League würde damit im Oberhaus spielen. Aber nicht mehr auf der Pontaise (Bild), sondern im neuen Stade de la Tuilière. Foto: Keystone

Aus dem Wallis kommen auch in diesen Tagen viele Wortmeldungen. Da ist Christian Constantin daheim, und der sagt: «Das ist meine Meinung, und weil es meine Meinung ist, glaube ich, dass meine Lösung die richtige ist.»

Der Herrscher hat klare Vorstellungen, wenn die Vertreter der 20 Clubs der Swiss Football League (SFL) am Freitag über ihre Zukunft beraten: Die Saison, die seit dem 23. Februar wegen Corona ruht, soll endgültig abgebrochen und die nächste mit einem neuen Modus aufgenommen werden. Für ihn ist das alles einfach, und wenn es jemand anders sieht, droht er notfalls mit irgendeinem Rechtsgutachten.

Am Mittwoch gibt der Bundesrat bekannt, ob die Liga ab dem 8. Juni wieder spielen kann. Vier lange Wochen ist es her, dass Sportministerin Viola Amherd dieses Datum in den Raum stellte. Sie wollte die Entwicklung der Corona-Infektionen abwarten. Und die ist eindeutig: Am Dienstagmorgen haben sich gegenüber dem Vortag nur 15 Personen neu mit dem Virus angesteckt. Es würde sehr überraschen, wenn Amherd heute der Liga kein grünes Licht gäbe.

Dann kommen der Freitag und die Generalversammlung der SFL in Bern. 20 Funktionäre müssen entscheiden: Ja oder Nein zu Geisterspielen? Ja oder Nein zu einem anderen Modus?

Die Kritik des Teleclubs

Fussballfunktionäre sind ganz gerne abhängig von ihrer Tagesform oder Stimmungslage, wenn sie Beschlüsse fassen müssen. Darum ist es oftmals schwierig, Prognosen abzugeben, was dabei herauskommt. Dabei kann es im vorliegenden Fall gar keine ernsthafte Alternative geben, als die Saison unter allen Umständen sportlich zu beenden und die Hände von einem neuen Modus zu lassen.

Deutschland und die Bundesliga machen es seit eineinhalb Wochen vor, dass Geisterspiele sportlich funktionieren. Constantins Plädoyer für den Saisonabbruch ist ein offensichtliches Manöver: Er will auf diesem Weg verhindern, dass seine Mannschaft noch tiefer im Abstiegsstrudel versinkt. Den Cup dagegen will er notfalls im Dezember beenden, in diesem Wettbewerb ist Sion im Viertelfinal noch vertreten.

Thun käme eine Aufstockung der Super League entgegen. Die Berner Oberländer wären die Abstiegssorgen los. Foto: Keystone

Constantin ist der eine Pol in der Diskussion, ein anderer ist Meister YB, der weder für den Abbruch noch für einen anderen Modus ist. Claudia Lässer hat darum das Problem der SFL im «Blick» auf den Punkt gebracht: «Jeder Club scheint bestrebt, vor allem seine eigenen Interessen öffentlich kundzutun, was aus unserer Sicht nicht zielführend ist – gerade in einer Zeit, in der es wichtig wäre, gegen aussen geeint aufzutreten.» Lässer ist zuständig für den Sport beim Teleclub, und der Teleclub ist der wichtigste Partner für die Clubs. Er zahlt jährlich 30 Millionen Franken für die Übertragungsrechte.

Der Sender hat schon einmal die letzte von vier Raten für diese Saison überwiesen, ohne zu wissen, ob weitergespielt wird. Aber es kann für die Clubs teuer werden, wenn sie die Saison abbrechen und bereits bezogene Gelder zurückzahlen müssen. Die Rechnung lässt sich milchbüchleinmässig aufstellen: Ohne die letzten 13 von 36 Runden verlieren sie rund ein Drittel der Gelder von TV und Marketing, macht gegen 15 Millionen Franken.

Die Probleme im Fussball beginnen bei Funktionären, die nicht wissen, was sie tun.

Das andere Thema ist der Treppenwitz des Schweizer Fussballs, der Modus. Seit einem Jahr wird dauernd wieder über ihn diskutiert, weil viele Vereine das Gefühl haben, er sei das Allheilmittel, wenn es bei ihnen entweder sportlich oder finanziell knistert. Dabei hatten sie 2017 eine Aufstockung auf 12 Teams abgelehnt. Trotzdem wurde im letzten Herbst eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um sich erneut damit zu beschäftigen. Vor einem Monat wurde die Modusreform abgelehnt.

Aber was kümmert das die Opportunisten von Sion, Lugano oder Lausanne. Sie forcieren die Aufstockung. Auf einmal ist auch Thuns Präsident Lüthi dafür, nachdem er zuletzt dagegen gewesen war, weil eine grössere Liga weniger TV-Geld für seinen Club bedeutete. Auch GC oder Schaffhausen hecheln aus Eigeninteressen hinterher.

Die Lausanner haben nun den Antrag auf eine Änderung des Modus eingereicht – aber ohne Vorschlag, wie er aussehen könnte. Dass die Challenge League dabei kaputt geht, ist ihnen egal, sie sehen sich mit dem Geld von Ineos sowieso in der nationalen Spitze und Clubs wie Winterthur oder Kriens nur als Fussvolk. Und dass mit einem neuen Modus der bis 2021 gültige Vertrag mit dem Teleclub verletzt würde? Auch das ist für sie kein Problem. Dann werde halt neu verhandelt, sagen sie mit einem Anflug von Arroganz, als wäre der Teleclub bloss ein Spielball ihrer Interessen.

Christian Constantin sagt: «Das ist meine Meinung, und weil es meine Meinung ist, glaube ich, dass meine Lösung die richtige ist.» Foto: Keystone

Das Vorgehen von Lausanne und Co. ist nichts als eine Zwängerei. Sie glauben, die 11 Stimmen zusammenzubringen, die für eine neue Formel nötig sind. Was zu hoffen ist: dass sich eine Koalition der Vernünftigen findet, die eine Änderung verhindert. Der Schweizer Fussball hat grössere Probleme als den Modus. Die beginnen bei Funktionären, die nicht wissen, was sie tun.