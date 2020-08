Neuer Schönheitstrend – Hängen Sie auch schon an der Nadel? Stars und Models schwören auf schnelle Vitamininfusionen für ein frischeres Aussehen und mehr Energie. Nun schwappt der Trend auch zu uns über. Christina Berndt

Mal kurz an den Tropf und sich danach fitter fühlen? So einfach ist das nicht. Foto: Getty Images/iStockphoto

Dieser Trend geht unter die Haut, denn wer etwas für seine Schönheit oder Gesundheit tun will, der schluckt keine Tabletten mehr, sondern hängt sich an die Nadel. Um dem Gesicht den nötigen «Glow» zu verleihen, dem Kater nach der Party zu entkommen oder dem Immunsystem zu Kampfkraft zu verhelfen, lassen sich Trendsetter rund um den Globus Infusionen legen. Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente – sie sollen über einen Tropf direkt in die Venen gelangen und so dem Körper helfen, den Zumutungen des Lebens zu begegnen.