Brutale Angriffe nehmen zu – «Häsch mir e Zigi?» – und dann zieht der Jugendliche das Messer Im Ausgang werden bei Konflikten unter Minderjährigen und jungen Erwachsenen vermehrt Stichwaffen eingesetzt. Das kann schnell lebensbedrohlich werden, wie ein Fall zeigt. Lisa Füllemann

Laut Experten tragen Jugendliche zunehmend Waffen mit sich – und setzen diese dann auch ein. Illustration: Benjamin Güdel

Wie so oft während der Corona-Zeit traf sich Max* an einem Samstagabend im März mit seinen Freunden an der Zürcher Rentenwiese im Engequartier. Als sich der damals 18-Jährige ein paar Meter von der Gruppe entfernt mit zwei Kollegen unterhielt, ging es keine Minute, bis er von fünf jungen Männern angesprochen wurde. «Häsch mir e Zigi?», fragten die Unbekannten. Um eine harmlose Frage unter Rauchern handelt es sich dabei laut Max schon lange nicht mehr – sondern um «einen klassischen Spruch von jemandem, der Stress sucht».

Tatsächlich: Als der Zürcher und seine Kollegen erklärten, dass sie nicht rauchten, ging plötzlich alles sehr schnell. Während zwei der jungen Männer je ein Klappmesser zückten, fuhr ein dritter einen Teleskopschlagstock aus. «Täsche leere!», schrie einer. «Doch es war ziemlich klar, dass sie nicht auf das aus waren», sagt Max über die Männer, die er auf 16 bis 20 Jahre alt schätzte.