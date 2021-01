Kolumne «Nachspiel» – Hässig? Hier können Sie Ihren Ärger teilen Ich habe mich in meinem Umfeld umgehört, was die Leute gerade richtig grantig macht. Die Antworten sind vielfältig. Kommentieren Sie mit! Meinung Aleksandra Hiltmann

«Rituale gegen Arger» ist ein beliebter Suchbegriff bei Google. Das hat Gründe. Foto: Getty Images

Dieses Corona macht mich komisch. Nichts will mich wirklich ärgern diese Woche. Diverses habe ich überlegt. Das Eis, der Matsch, die uns die Freude am Schnee zu verderben versuchen. All die Männer, die lieber frieren, statt Leggins zu tragen. Der Nachbar, der mit Vorliebe ab 21 Uhr abends bohrt. Die Jugendlichen, die mich kürzlich mit Schneebällen beschmissen. Die Katzen, die wieder einmal haaren, als gäbe es kein Morgen.

Doch nichts will. Alles darf sein. Also habe ich rund um mich herum den Puls gefühlt. Was macht euch gerade so richtig hässig? Nach 2 Minuten die ersten Antworten per Whatsapp.