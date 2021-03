Was vermissen Sie am meisten derzeit?

Vor allem die Menschen. Nicht nur im Privaten, sondern auch im Büro. Der Kitt eines Unternehmens ist der Kaffee zwischendurch. Das fällt ja derzeit vollkommen weg, und ich verliere so auch das Gespür dafür, was im Betrieb läuft. Daneben fehlt mir die Zeit in unserem Haus in Südfrankreich mit dem grossen Garten.