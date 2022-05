Traumhochzeit in den Tropen – Hätten Sie Lust, auf den Seychellen zu heiraten? Erstaunlich viele Paare lassen sich ohne Gäste und bei tropischen Temperaturen auf den Stränden des Inselstaates trauen. Ein durchaus trauriges Phänomen. Linus Reichlin (Das Magazin)

Eine Heirat ohne Gäste unterscheidet sich kaum von einer Beerdigung, bei der nur der Verstorbene, ein Pfarrer und die Totengräber anwesend sind. Bild: Luca Schenardi

Etwas vom Traurigsten, das ich je gesehen habe, war die Traumhochzeit eines ausländischen Paars in der Baie Lazare auf den Seychellen. Um 15 Uhr, zur heissesten Zeit des Tages, begannen die Vorbereitungen. Zwei einheimische Männer in Shorts, Angestellte der wedding agency, trugen aus einem Kastenwagen den Gazebo an den Strand, einen kleinen Pavillon aus weissem Plastik.