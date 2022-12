Gemeindeversammlung – Häuser mit Flachdächern bleiben in Hüttikon verboten Hüttikon hält am Ortsbild fest. Die überarbeitete Bau- und Zonenordnung bringt nur kleine Änderungen. Wegen eines Gerichtsurteils muss die Gemeinde aber nochmals über die Bücher. Anna Bérard

Gemeindepräsidentin Beatrice Derrer vor einem typischen Giebeldachhaus in Hüttikon. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Sollen am steilen Hang Hüttikons Flachdächer doch erlaubt sein? Der ehemalige Gemeindepräsident Hüttikons Markus Imhof findet: Terrassenhäuser passen besser ins Ortsbild als Gebäude mit Giebeldächern. Er sieht deren Schattenwurf als Nachteil. Darum stellte er der Gemeindeversammlung am Dienstagabend einen Antrag, den Artikel in der Bau- und Zonenordnung (BZO) zu streichen, der Flachdachhäuser verbietet. Was eine längere Besprechung mit den Raumplanern zur Folge hatte, bevor Gemeindepräsidentin Beatrice Derrer den Antrag zur Abstimmung bringen konnte. Diese Versammlungspause erlaubte den 31 Hüttikerinnen und Hüttikern an der Gemeindeversammlung (5,3 Prozent), auf ihren Handys einen Moment das WM-Spiel Schweiz - Portugal zu verfolgen.