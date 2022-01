Oatly enttäuscht Anleger – Hafermilch ist an der Börse ein Flop Der Aktienkurs des Pflanzenmilchproduzenten ist abgestürzt. Nun sinken die Preise im Supermarkt. Erich Bürgler

Die Hafermilch von Oatly bekommt zunehmend Konkurrenz von Konzernen wie Nestlé. Foto: PD

Zu Beginn konnten sie von der Hafermilch von Oatly gar nicht genug kriegen: Anleger kamen beim Handelsstart der Aktien des Unternehmens an der US-Börse Nasdaq im Mai fast in einen Kaufrausch. Die Titel schossen am ersten Tag mehr als 30 Prozent in die Höhe. Das schwedische Unternehmen war damit rund 10 Milliarden Dollar wert.

Danach sorgte die Hafermilch für einen Börsenkater. Die Aktien von Oatly, zu dessen frühen Investoren die US-Moderatorin Oprah Winfrey und der Rapper Jay-Z gehören, sind mittlerweile um mehr als 60 Prozent eingebrochen.

Oatly hat zu viel versprochen