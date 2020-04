Zeitreise – Haft des «Ausbrecherkönigs» führt 1980 zu Demo in Regensdorf Ende April 1981 brach Walter Stürm aus der Strafanstalt Regensdorf aus und hinterliess eine Notiz, die auch für Belustigung sorgte. Sharon Saameli

Aus der Strafanstalt Regensdorf – heute Justizvollzugszentrum (JVA) Pöschwies – brach Walter Stürm vor Ostern 1981 aus. Das Bild zeigt eine Kundgebung im Dezember davor. Keystone

Die Notiz «Bin beim Ostereiersuchen, Stürm» machte im April 1981 schweizweit Schlagzeilen – und sorgte für irritierte Belustigung. Sie stammte von niemand anderem als dem bekanntesten Verbrecher des Landes: Walter Stürm. Kurz vor dem Osterfest gelang dem damals 38-jährigen «Ausbrecherkönig» die legendäre Flucht aus der Strafanstalt Regensdorf. Stürm zersägte die Gitter seines Zellenfensters, seilte sich in den Hof ab und rannte davon. Mehr als eine Feile, etwas Kondition und Glück brauchte es damals nicht.

Es ist wahrscheinlich, dass er dabei auf Hilfe aus der Zürcher Jugendbewegung zählen konnte – denn unter der Linken zählte der Bankräuber als Held. Gefasst wurde freilich, mit Ausnahme von Walter Stürm selbst, niemand. Die obige Aufnahme zeigt aber, wie viel Rückhalt der Inhaftierte in der damaligen Szene hatte: Am 13. Dezember 1980 führten Sympathisantinnen und Sympathisanten eine Kundgebung vor der Strafanstalt Regensdorf durch und forderten die Aufhebung seiner Isolationshaft. Ein Transparent mit der Aufschrift «Hochsicher ist todsicher» wurde an der Gebäudefassade der heutigen Justizvollzugsanstalt (JVA) Pöschwies angebracht. Denn Stürm war Ende der 1970er-Jahre nach mehreren Ein- und Ausbrüchen in Isolationshaft gekommen und wurde, nicht zuletzt durch einen Hungerstreik gegen seine Haftbedingungen, zur Symbolfigur vieler Autonomen und Linksalternativen.

Später, im Februar 1988, gelang ihm gar noch eine Flucht aus der JVA Pöschwies, als er zwecks Physiotherapie ins Universitätsspital Zürich begleitet wurde. Dabei hatte er dem damaligen Gefängnisdirektor noch versprochen, nicht mehr auszureissen. Nach 16 Monaten in Freiheit wurde er auf der kanarischen Insel La Gomera gefasst.