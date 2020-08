Wetterumbruch im Mittelland – Hagelstürme beenden Hitzetag Im Flachland entladen sich teilweise heftige Gewitter. Sie bringen viel Niederschlag und eine Abkühlung – vorerst.

Hitzegewitter im Mittelland: In den Kantonen Aargau und Solothurn ging Hagel nieder. Video: 20 Minuten

Heute Sonntag haben die Temperaturen verbreitet 29 bis 31 Grad erreicht, vielerorts war es recht sonnig, so wie Meteo-News am Morgen angekündigt hatte. Im Mittelland erfuhr der Hitzetag am Abend dann aber ein jähes Ende.

So hagelte es in den Kantonen Aargau und Solothurn teilweise heftig, wie Leser-Videos zeigen. «So etwas habe ich noch nie gesehen. Es waren riesige Körner, gross wie Pingpong-Bälle», sagt ein Augenzeuge zu «20 Minuten».

Meteorologen hatten Hitzegewitter angekündigt. «Der für dieses sommerliche Wetter verantworliche Hochdruckrücken verschiebt sich nach und nach ostwärts, was die Luft destabilisiert», teilte Meteo-News mit. Das führe zu teiweise kräftigen Hitzegewittern in den Alpen und im Jura.

Das sich auflösende Hoch macht den Meteorologen zufolge Platz für eine aus dem Westen kommende Kaltfront. Daher ist am späteren Abend und in der Nacht auch im Flachland verbreitet mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Lokal sind starke Böen, Starkregen oder Hagelschlag möglich.

Abkühlung nur vorübergehend

Nach dem sommerlichen Wochenende bringen Montag und Dienstag mit unbeständigem und wiederholt nassem Wetter eine vorübergehende Abkühlung. Die Temperaturen gehen laut Meteo-News auf 20 bis 25 Grad zurück.

«Der herbstlich anmutende Wochenstart besiegelt aber noch nicht das Ende des Sommers», heisst es in der Mitteilung weiter. Denn ab Mittwoch zeigt sich die Sonne wieder öfters und die Temperaturen steigen an. Am Donnerstag könnte es verbreitet wieder um die 30 Grad werden, am Freitag noch heisser.

oli