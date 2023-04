Seltene Entdeckung auf Ferieninsel – Hai verirrt sich am Strand von Mallorca Das zwei Meter lange Tier hat sich selbst retten können. Blauhaie leben sonst in tiefen Gewässern des Meeres.

Der rund zwei Meter lange Blauhai hat sich an den Strand von Cala Llombards verirrt. Foto: Screenshot Twitter/Mallorca Zeitung

Das kommt auf Mallorca nicht alle Tage vor: Ein Blauhai hat sich auf der spanischen Ferieninsel an den Badestrand verirrt. Das rund zwei Meter lange Tier wurde am Sonntagabend von Anwohnern und Besuchern der Gemeinde Santanyí am Strand von Cala Llombards gesichtet, wie mallorquinische Medien am Montag berichteten. Santanyí circa 50 Kilometer südöstlich der Inselhaupt Palma ist besonders bei deutschen Feriengästen und Zweithausbesitzern beliebt.

Eine Frau machte Videoaufnahmen, die von den Medien veröffentlicht wurden und auf denen zu sehen ist, wie der Hai nach kurzem Kampf aus eigener Kraft zurück ins Meer schwimmt. Eigentlich leben Blauhaie in tieferen Gewässern und sind deshalb vorwiegend weit draussen im Meer unterwegs. Bei den Haien, die in Küstennähe entdeckt werden, handelt es sich meist um kranke Tiere, die sich an die Strände verirren.

Empörung im Jahr 2017

Zuletzt hatten im Juni 2017 mehrere Hai-Sichtungen innerhalb weniger Tage vor der Südwestküste von Mallorca Badegäste in Angst und Schrecken versetzt. Ein Tier – ein eineinhalb Meter langer Blauhai – wurde damals von der spanischen Küstenwache gefangen und eingeschläfert. Das löste wiederum Empörung bei Tierschützern aus.

Experten und Expertinnen betonen, dass Badegäste keine Angst zu haben brauchen. Bei der Sichtung der markanten Rückenflossen sollten sie aber den Notruf wählen, damit Spezialisten den Tieren helfen können.

Viele Feriengäste haben in den vergangenen Tagen das sonnige Wetter auf Mallorca bereits für ein Bad im Meer genutzt. Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma betragen derzeit 17 Grad, die Lufttemperatur liegt tagsüber jenseits der 20-Grad-Marke.

SDA/fal

