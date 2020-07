ZVV gewinnt vor Bundesgericht – Halbstundentakt der S3 nach Bülach bleibt Die S3 darf weiterhin im Halbstundentakt ins Zürcher Unterland fahren. Dies hat das Bundesgericht zugunsten des Kantons Zürich, des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) und der Stadt Bülach entschieden.

Die Züge der S3 halten am Morgen und am Abend auch weiterhin halbstündlich am Bahnhof Bülach. Archiv, Balz Murer

Der im Dezember 2018 eingeführte Halbstundentakt der S3 zwischen Zürich Hardbrücke und Bülach bleibt bestehen. Der Kantons Zürich, die Stadt Bülach und der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) haben vom Bundesgericht recht erhalten.

Nach über zehn Jahre langer Planung wollte der ZVV Ende 2018 den Halbstundentakt der S3 zwischen Zürich Hardbrücke und Bülach am Morgen und am Abend einführen. In seinen Netznutzungsplänen für die besagte Fahrplanperiode stellte das Bundesamt für Verkehr (BAV) jedoch die benötigten sogenannten Trassen dem Güterverkehr zur Verfügung. Die S3 hätte auf diesem Abschnitt somit nur im Stundentakt fahren und die beabsichtigte Entlastung für die steigende Anzahl Fahrgäste nicht erbringen können, teilt der ZVV am Dienstag mit. Gegen diesen Entscheid des BAV erhob der ZVV gemeinsam mit dem Zürcher Regierungsrat und der Stadt Bülach Beschwerde. Im Herbst 2018 sprachen die Gerichtsinstanzen die benötigen Trassen als vorsorgliche Massnahme der S-Bahn zu. Seit Dezember 2018 konnte die SBB die S3 zwischen Zürich Hardbrücke und Bülach wie geplant im Halbstundentakt fahren lassen.

Lange Planungszeit

Das UVEK zog die Beschwerde daraufhin an das Bundesgericht weiter. Dieses hat nun in seinem abschliessenden Urteil die Haltung des ZVV betreffend der S3 gestützt. Der Entscheid schütze insbesondere die Planungs- und Investitionssicherheit aller Beteiligten, heisst es in der Mitteilung weiter. Im vorliegenden Fall begann die Planung des ZVV bereits vor über zehn Jahren. Im Hinblick auf die zusätzlichen S-Bahn-Kurse der S3 wurden auch schon zusätzliche Züge für die Flotte der Zürcher S-Bahn bestellt und gekauft.

«Ich bin sehr erfreut, der Einsatz für diese Verbindung hat sich gelohnt. Denn der Halb-stundentakt der S3 zwischen Zürich Hardbrücke und Bülach ist bereits etabliert und wird von den Pendlerinnen und Pendlern ansprechend genutzt», wird die Präsidentin des ZVV-Verkehrsrats und Regierungsrätin Carmen Walker Späh in der Mitteilung zitiert. Das entlaste die Kurse der S9 in den Hauptverkehrszeiten.

( far )