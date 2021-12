Mehr Lärm am Flughafen – Hallenreparatur wird Monate dauern Bis die havarierte Schallschutzhalle repariert ist, müssen die lauten Triebwerktests im Freien passieren. Und die Instandstellung könne Monate dauern, sagt der Flughafen. Florian Schaer

Die sieben Jahre alte Halle ist kaputt, darum müssen die Triebwerktests jetzt im Freien stattfinden. Foto: zvg

Als an jenem Freitagmorgen in Kloten kleine weisse Schnipsel vom Himmel regneten, war deren Herkunft rasch gefunden: Beim Standlauf eines Triebwerks hatte sich Isolationsmaterial von den Innenwänden gelöst. So meldete es die Flughafen Zürich AG über Twitter. Jetzt ist klar: Die Reparatur der Anlage wird wohl mehrere Monate in Anspruch nehmen, «da eine grosse Fläche der schallabsorbierenden Konstruktion zerstört wurde», wie es dazu in der aktuellen Medienmitteilung heisst.

Die Ursache des Vorfalls werde derzeit analysiert. Aufgrund der Erkenntnisse, die Ingenieure aus der bisherigen Untersuchung gewonnen hätten, würden die defekten Teile nun neu konstruiert und montiert. «Wann genau die Schallschutzhalle wieder zur Verfügung stehen wird, ist noch unklar und hängt vom Verlauf der Untersuchung, der Neukonstruktion und der Materialbeschaffung ab.»