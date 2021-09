Unihockey: Saisonstart in der 1. Liga – «Hallo Tim, kokettiert ihr mit dem Aufstieg?»

Bülach gegen Bassersdorf-Nürensdorf: Das ist seit Jahren eines der besten Derbys der Liga. Für einmal befragen sich die Gegner zum Saisonauftakt gegenseitig – und machen auch vor der Garderobe nicht Halt. Marisa Kuny

Am 7. März 2020 sorgte das erste Playoff-Finalduell in der Bülacher Hirslen zwischen Bülach und UBN für Derbystimmung pur. Die Serie konnte infolge der sich zuspitzenden Pandemielage nicht zu Ende gespielt werde. Foto: André Düsel

Und dann war das Finalderby perfekt. Ein Duell, das rockt und im Unterland soviel Publikum wie kaum eine andere Unihockeypartie in die Hallen lockt. Bülach Floorball und Bassersdorf-Nürensdorf (UBN) hatten sich im März 2020 in der Erstliga-Gruppe 2 bis ins Playoff-Finale gekämpft. Die Euphorie war gross. Die Ernüchterung ebenfalls, als nach nur einer gespielten Partie – UBN gewann auswärts eher überraschend 6:4 – der Verband die Reissleine zog. Die Pandemie machte den sofortigen Meisterschaftsabbruch in allen Ligen bitter nötig. Im Herbst kam es dann gleich zum Saisonauftakt zum Wiedersehen der Lokalrivalen. Bülach revanchierte sich mit einem 7:6-Sieg nach Verlängerung. Sechs Runden später war schon wieder Schluss, der Unihockeysport, erneut vom Coronavirus ausgebremst.