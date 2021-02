Raser konsumierte Kokain – Halsbrecherische Flucht endet im Gefängnis Ein 33-jähriger Schweizer baute zwischen Eglisau und Kaiserstuhl AG innerhalb einer Stunde mehrere Unfälle und flüchtete danach zu Fuss vor der Polizei. Nun hat ihn das Bezirksgericht Bülach verurteilt. Flavio Zwahlen

Beim Kreisel in Kaiserstuhl AG verlor der Beschuldigte die Kontrolle über sein Fahrzeug, das schliesslich am Bahnbord der SBB-Linie zum Stillstand kam. Daraufhin stieg er aus und flüchtete zu Fuss. Bild: Kantonspolizei Zürich

«Die Anklage liest sich wie ein schlechter Krimi», sagt der Beschuldigte am Mittwoch am Bezirksgericht Bülach. Der 33-jährige Schweizer kann nicht fassen, was ihm vorgeworfen wird. Er ist zwar geständig, doch er erkenne sich in den aufgeführten Delikten überhaupt nicht wieder. «Ich schäme mich, da ich eigentlich sehr verantwortungsbewusst bin.» Von dieser Eigenschaft war an einem Morgen im November 2017 nicht viel zu spüren. Innerhalb einer Stunde baute er mehrere Unfälle und flüchtete vor der Polizei. Besonders brisant: Der Beschuldigte hatte zuvor jede Menge Kokain konsumiert.