Kämpfer an der Rassismus-Front – Hamilton denkt täglich über seine Hautfarbe nach Der sechsfache Formel-1-Weltmeister gibt der Bewegung gegen Rassismus eine gewichtige Stimme – als dunkelhäutiger Superstar in einem weissen, elitären Sport. René Hauri

Lewis Hamilton, Dominator im weissen Zirkus Formel 1, sagt: « Wir versagen als Menschen, wenn wir nicht dafür aufstehen, das Richtige zu tun. » Foto: Franck Robichon (Keystone)

In der Formel 1 schweigen einzig die Motoren. Bis sie in vier Wochen mit dem Saisonstart auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg ein Stück Normalität zurückerhält, wird weiter politisiert, gezankt, spekuliert, als gäbe es keinen Stillstand.