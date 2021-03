Produkt aus Bülach – Handgemachte Naturseifen aus der früheren Sprengstoff-Fabrik Claudia Haltinner produziert seit sechs Jahren Seifen aus natürlichen Rohstoffen. Weil die Nachfrage steigt, hat sie die «suederei» vergrössert und ihren Mann Roger Orell mit an Bord geholt. Barbara Stotz Würgler

Claudia Haltinner und Roger Orell produzieren Seifen aus natürlichen Rohstoffen. Foto: Balz Murer

Die Naturseifen der «suederei» bestehen ausschliesslich aus biologischen Rohstoffen und sind seit über sechs Jahren die Welt von Claudia Haltinner. Sie heissen «rosemüntschi», «zartmacherli» oder «gnüsserli» und verwöhnen die Haut beim Duschen mit feinem Schaum, zartem Duft und pflegenden Substanzen. Mit «chopfwösch» und «haarzauber» stehen seit Kurzem auch zwei Haarseifen zur Auswahl.

Rund ein Jahr hat die 44-jährige Glattfelderin an der perfekten Rezeptur herumgetüftelt. Für ihren Aufwand wird sie belohnt – die Seifen für die Haarwäsche verkaufen sich mit Abstand am besten. Über 40 Zwischenhändler im Zürcher Unterland und weit über die Region hinaus führen die Körperpflegeprodukte der «suederei» im Sortiment. Neuester Zuwachs ist der Bioladen «Bio Local» im Airport Shopping am Flughafen Zürich.