Polizeieinsatz in Regensdorf – Hanf-Anlage mit über 1000 Pflanzen entdeckt Die Kantonspolizei hat in Regensdorf eine Hanf-Indoor-Anlage mit über 1000 Pflanzen ausgehoben.

Die Hanf-Pflanzen und die Einrichtung hat die Polizei sichergestellt und entsorgt. Foto: Kapo ZH

Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwochmorgen in einer Gewerbeliegenschaft in Regensdorf eine professionell betriebene Hanf-Anlage mit über 1000 Pflanzen ausgehoben. Die beiden mutmasslichen Betreiber, ein 38-jähriger Nordmazedonier und ein 28-jähriger Schweizer, wurden festgenommen.

Die Pflanzen und die technische Einrichtung wurden sichergestellt und fachgerecht entsorgt, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

far

