19’000 illegale Hanfpflanzen in Eglisau – Hanf-Indoor-Anlage ausgehoben Da hat der THC-Gehalt nicht gepasst: Die Polizei hat im Zürcher Unterland einen 38-Jährigen verhaftet, der CBD-Hanf angebaut hatte.

Hanf, so weit das Auge reicht. Kapo Zürich

Im Rahmen einer Stichkontrolle einer vermeintlich legalen Hanfanlage für den Anbau von CBD-Hanf stiess die Kantonspolizei in den Räumlichkeiten eines Industrieareals in Eglisau auf illegale Hanfpflanzen mit einem zu hohen THC-Gehalt. Die Anlage und die rund 19’000 Pflanzen seien sichergestellt worden, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Der mutmassliche Betreiber, ein 38-jähriger Türke, wurde nach der Befragung durch die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland aus der Haft entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet.

