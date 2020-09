Stadtoriginal gestorben – Hanf-Ueli ist tot Im Alter von 62 Jahren ist Hans Ueli Flückiger einem Krebsleiden erlegen. sip , mth

Hans Ulrich Flückiger, besser bekannt als Hanf-Ueli, kandidierte unter anderem 2010 für den Zürcher Stadtrat. Foto: Keystone

Sein Name war Programm: Hanf-Ueli war ein unermüdlicher Kämpfer für die Legalisierung von Cannabis. Sein langjähriger Kampf und seine medialen Auftritte machten ihn in Zürich zum Stadtoriginal.

Nun ist Hans Ulrich Flückiger im Alter von 62 Jahren gestorben, wie «20 Minuten» berichtet. Seit längerer Zeit habe er in einem Pflegeheim gelebt und litt unter Kehlkopfkrebs. Gemäss der Liste der gemeldeten Todesfälle der Stadt Zürich verstarb er Mitte August.

Hanf-Ueli war in den vergangenen Jahren immer wieder bei Wahlen angetreten. Verschiedentlich versuchte er als Parteiloser den Sprung in den Stadtrat zu schaffen, seine Kandidaturen blieben aber erfolglos. Im Vorfeld der Stadtratswahlen 2006 schrieb der TA : «Er kämpft für die Cannabisliberalisierung und landete bei den Nationalratswahlen 2003 einen Coup, als er erstaunliche 8748 Stimmen erzielte.» Doch die Wahl nach Bern blieb Hanf-Ueli stets verwehrt. 2019 fehlte sein Name seit langem erstmals auf den Listen der Nationalratswahlen.

Kämpfer für Rechte der Randständigen

Personen aus dem Umfeld der Hanf-Legalisierungs-Initiative erinnern sich an eine eigenwillige Persönlichkeit mit teils lautstarken Auftritten an Podien.

Mehrmals kandidierte Hanf-Ueli für den Zürcher Stadtrat – erfolglos. Hier verfolgt er im März 2010 den Wahlausgang im Werdhochhaus. Foto: Reto Oeschger

Mit von der Partie war Hanf-Ueli auch bei den Aktionen der Occupy-Bewegung im Jahr 2011. Diese setzte sich damals etwa mit Kundgebungen etwa auf dem Paradeplatz für grundlegende Veränderungen im Finanz- und Gesellschaftssystem ein. «Gemeinsam sind wir stark!», skandierte er damals.

Bei seinen Wahlkämpfen präsentierte sich Flückiger als Kämpfer für die Rechte von Randständigen. 2018, als er wiederum für den Stadtrat kandidierte, forderte er im Tagblatt «mehr bezahlbare Wohnungen, insbesondere für Leute, die am Rande der Gesellschaft leben». Dazu sollten Geschäftsräume in Wohnungen umgebaut werden.

Ausbauen wollte Hanf-Ueli zudem die Möglichkeiten für Randständige, «gegen einen anständigen Lohn zu arbeiten und dabei auch mehr Verantwortung zu übernehmen.» Abgeschafft werden konnten seiner Meinung nach dafür «Institutionen, die sich auf Kosten der IV-Bezüger bzw. Sozialhilfeempfänger gesundverdienen».

«Schillernd, mit Ecken und Kanten»

Häufig war Flückiger auch am See beim Hafen Riesbach anzutreffen. Auch Mitarbeitende von SIP Züri (Sicherheit, Intervention, Prävention) hatten ab und zu mit ihm Kontakt, wie Nadeen Schuster, Sprecherin der Sozialen Einrichtungen und Betriebe, sagt. Ein Klient der SIP sei er aber nicht gewesen. Hanf-Ueli bleibe als «schillerndes Stadtoriginal mit Ecken und Kanten» in Erinnerung, sagt Schuster.