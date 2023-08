Hanfplantage in Oberglatt – Polizei hebt 550 illegale Hanfpflanzen aus Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitagmorgen in Oberglatt eine illegale Hanfplantage mit rund 550 Mutterpflanzen ausgehoben und zwei Männer festgenommen.

In einer Indooranlage für CBD-Hanf wurden illegal THC-Pflanzen gezüchtet. Foto: PD, Kapo ZH

Am Freitagmorgen kontrollierten Polizistinnen und Polizisten in Oberglatt eine Indooranlage für CBD-Hanf. Statt des erlaubten CBD-Hanfs wurden in dieser Anlage jedoch rund 550 Mutterpflanzen für illegale THC-Hanfstecklinge gezüchtet, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Zudem trafen die Polizisten in der Anlage zwei Albaner im Alter von 22 und 38 Jahren an, von denen sich der ältere illegal in der Schweiz aufhielt. Die beiden Männer wohnten in der Anlage und arbeiteten dort vermutlich für einen noch unbekannten Auftraggeber. Die Hanfpflanzen wurden fachgerecht entsorgt und die Anlage abgebaut.

Beide Männer wurden wegen Anbaus von Marihuana und der Ältere zusätzlich wegen Widerhandlungen gegen das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration angezeigt und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt.

far

