Kunst aus Embrach – Hans Baer sucht ein Gemälde Der Heimatkundler Hans Baer erkundigt sich nach einem Gemälde, das er vor über vierzig Jahren einmal zu Gesicht bekam und fotografierte. Nun sucht er das Bild, um es noch einmal fotografisch festzuhalten. Marlies Reutimann

Während der Kriegswirren der Französischen Revolution kam es auch in Embrach im Herbst 1802 zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Das bildhafte Zeugnis veranschaulicht die kriegerischen Handlungen zwischen den Anhängern der Helvetik und den Föderalisten. Foto: Hans Baer

Hans Baer, 76, hat schon vieles versucht, um das Bild, das ihn als jungen Mann beeindruckte, wiederzufinden, um es mit der neuesten Technik nochmals zu fotografieren und der Nachwelt zu erhalten. Seine Suche war gründlich und umfangreich. «Weder wurde ich in der Graphischen Sammlung der Zentralbibliothek Zürich, dem Alfred-von-Escher-Archiv, dem Kunsthaus Zürich, der Sammlung des Schweizerischen Nationalmuseums und in der Bibliothek der ETH oder bei Privatpersonen fündig, noch fand ich sonst eine Spur zu dem Bild», berichtet Baer. «Deshalb gelange ich mit dem Anliegen an diese Zeitung, in der Hoffnung, einen Hinweis zu erhalten, wo sich das Gemälde befinden könnte.»