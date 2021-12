Nachruf auf Alt-Stadtpräsident – Hans Benz war lebenslang mit Kloten verbunden Mit Hans Benz hat eine Persönlichkeit diese Welt verlassen, die in Kloten Spuren hinterlassen hat. Ein Nachruf auf den Alt-Stadtpräsidenten. Richard Maurer

Hans Benz war von 1978 bis 1994 Stadtpräsident von Kloten. Bild: zvg

Seinem Lebensmotto «Sei selbstständig im Denken und im Handeln» ist Hans Benz seit seiner Jugend ein ganzes Leben lang treu geblieben. Schon als es in seiner aargauischen Heimatgemeinde Frick darum ging, für die 650 Jahr-Jubiläumsfeier der Eidgenossenschaft im Jahr 1941 einen Referenten zu finden, fiel die Wahl auf Hans Benz.

Hans Benz absolvierte eine Lehre bei der damaligen BBC in Baden und arbeitete zunächst als Mechaniker in Frick. Eine ausgezeichnete Grundlage für seine spätere Laufbahn erhielt er in der Rekruten- und Unteroffziersschule, die er mit der Auszeichnung als «guter Telegrafist» beendete. In einem weiteren Schritt liess er sich in Dübendorf zum Bordfunker und im Sicherheitsdienst ausbilden. Als Bordfunker erlebte er unter anderem die ersten Flüge mit der Ju-52. Das waren die besten Voraussetzungen, um sich später als Assistent für den Ausbildungschef des fliegenden Personals bei der Swissair zu melden, wo er schon bald mit reicher Erfahrung im betrieblichen und fliegerischen Bereich zum Abteilungsleiter aufstieg. «Die Swissair», sagte Hans Benz einst im persönlichen Gespräch, «war für mich der Glücksfall meines Lebens.»

Hans Benz war aber nicht nur ein leidenschaftlicher «Swissairler», er war auch eine Persönlichkeit, die sich für das politische Geschehen in Kloten stark interessierte. So überraschte es nicht, dass er im Februar 1974 zu seiner ganz grossen Überraschung vom damaligen Landesring der Unabhängigen (LdU) als Parteiloser in den Klotener Gemeinderat portiert und vom Stimmvolk auch gewählt wurde. Diesen präsidierte er 1976 mit dem höchsten je erreichten Wahlresultat (39 von 40 Stimmen). In dieser Behörde und ihren Kommissionen erwarb sich Hans Benz grosse Verdienste, weshalb es nicht überraschen konnte, dass ihn die Bevölkerung 1978 zum Stadtpräsidenten wählte. Dieses Amt führte er während 16 Jahren «sehr leidenschaftlich» und war stets bestrebt, «nach allen Seiten freundlich und transparent zu sein, den einzelnen Bürger und seine Sorgen zu erkennen, zu helfen und so ein möglichst gutes Klima zu schaffen». Er erlebte Freudiges und auch Betrüblicheres. Zum Freudigen gehörten der Bau des Zentrums Schluefweg und anderer Bauwerke. Auf der anderen Seite standen aber auch Skandale, die die Öffentlichkeit bewegten, auf seiner Traktandenliste.

Hans Benz wäre nicht Hans Benz gewesen, wenn er nach Beendigung seiner politischen Karriere die Hände in den Schoss gelegt hätte. So entschied er sich, als Friedensrichter für die Stadt Kloten und den Flughafen zu kandidieren und wurde für die Dauer von 1996 bis 2002 in dieses Amt gewählt. Es war ein anspruchsvolles Engagement, das insbesondere zur Zeit des Untergangs der Swissair sehr gute Sprach- und Sachkenntnisse im Luft-und Arbeitsrecht voraussetzte. Als verschwiegener «Einzelkämpfer» bearbeitete er sehr viele Klagen, die die Swissair und andere Betriebe betrafen, aber auch die Schlichtung von Zwist unter Ehepaaren gehörte zu seinem Aufgabenkreis. «Alles in allem waren es sechs spannende Jahre mit vielen Schicksalen», wie Hans Benz einst meinte.

Kraft für diese anspruchsvollen politischen Aktivitäten tankte er immer wieder im Kreis seiner Familie. Mit seiner geliebten, allzu früh verstorbenen Ehefrau Hedi, seinem Sohn Daniel und seiner Tochter Jeanette und deren Familien pflegte er stets einen herzlichen Kontakt. Besonders ans Herz gewachsen waren ihm seine drei Enkelkinder Dominik, Sara und Laura, die neben ihrer erfolgreichen beruflichen Ausbildung im medizinischen und juristischen Bereich im internationalen Eishockeysport zur Weltspitze zählten. Dass sie vor Jahren an der Weltmeisterschaft mit ihrem Frauenteam die Silbermedaille für die Schweiz gewannen, freute Hans über alles.

Hans Benz’ freundschaftliche Nähe lebt auch nach seinem Sterben in allen weiter, die ihm nahestanden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.