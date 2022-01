Niederhasli – Hans Derrer tritt doch wieder an Bei den Erneuerungswahlen Ende März gibt es für den Gemeinderat mehr Kandidierende als Plätze. Renato Cecchet

In Niederhasli kommt es am 27. März zu Kampfwahlen um die Gemeinderatssitze und das Amt des Gemeindepräsidenten. Foto: Sibylle Meier

Im Gemeinderat von Niederhasli sind sechs Plätze zu vergeben. Insgesamt acht Kandidatinnen und Kandidaten möchten einen Sitz in der Dorfregierung. Nach Ablauf der zweiten Frist für die Erneuerungswahlen am 27. März ist gegenüber der ersten Fassung ein Name dazugekommen. Finanzvorsteher Hans Derrer hat seine Meinung geändert und tritt jetzt doch nochmals an.

Mit René Brülhart (Hochbau und Planung) und Karin Rogala-Kahlhöfer (Soziales und Sicherheit) stellen sich zwei weitere Bisherige zur Wiederwahl. Neu in den Gemeinderat möchten Cédric Arnold, Christian Meier, Mischa Schmucki, Sven Stucki und Daniel Wüest. Meier und Wüest möchten auch Gemeindepräsident werden. Der bisherige Amtsinhaber Marco Kurer tritt nicht mehr zur Wahl an.

Den siebten Sitz im Gemeinderat belegt die Präsidentin der Primarschulpflege, Beatrix Stüssi, sie stellt sich der Wiederwahl. Für die Primarschulpflege gehen sechs Kandidierende für fünf Sitze an den Start, drei Bisherige und drei Neue. Für die Wahl in die Rechnungsprüfungskommission gibt es fünf Kandidierende für ebenso viele Plätze (zwei bisher, drei neu). Thomas Brändli und Ulrich Schürmann liefern sich einen Kampf um das Präsidium.

