Menschen im Unterland – Hansjörg Jucker, Kakteensammler aus Teufen Sein Hobby sticht, denn Hansjörg Jucker mag Kakteen. Speziell daran: Er sammelt die Samen in Bolivien selber. Was mitunter gefährlich ist.

Menschen im Unterland: Kakteensammler Hansjörg Jucker aus Teufen. Foto: Sibylle Meier

Bis zu zehn Kilo Körpergewicht verliert Hansjörg Jucker jeweils auf seinen dreiwöchigen Wanderungen in Bolivien. 24-mal ist er zwischen 1993 und 2019 zu Fuss aufgebrochen, um dort in entlegenen Gebieten nach Hochlandkakteen zu suchen und deren Samen in die Schweiz mitzunehmen. Daheim werden sie kultiviert und erforscht.

460 Tage und rund 4000 Kilometer ist der Teufener in der Wildnis unterwegs gewesen. «Mich hat das Unbekannte schon immer gereizt», sagt Hansjörg Jucker, der ursprünglich Automechaniker gelernt hat und später ein eigenes Gartenbaugeschäft betrieb. Auf seinen Reisen hat der 75-Jährige Abenteuerliches erlebt und manchmal sogar um sein Leben gefürchtet: wegen Wassermangels, der Naturgewalt oder wegen Einheimischer, die ihn verfolgten, weil sie glaubten, er sei ein Viehdieb. Aber Hansjörg Jucker hat ebenso viele schöne Begegnungen mit Menschen erlebt und 26 neue Kakteenarten gefunden, die erst beschrieben wurden.

